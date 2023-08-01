Şanlıurfa'da Zırhlı Polis Aracı Devrildi, Polis Memuru Şehit Oldu

Şanlıurfa'da zırhlı polis aracı devrildi, aracı kullanan polis memuru Ramazan Kütük şehit oldu.

Şanlıurfa'da polis memuru Ramazan Kütük yönetimindeki 63 A 0918 plakalı zırhlı araç, bugün Karşıyaka Mahallesi'ndeki Çevik Kuvvet yerleşkesinden çıkış yaparken sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada ağır yaralanan ve bölgedeki polislerce ilk müdahalesi yapılan Ramazan Kütük, ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kütük, buradaki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ve doktorlarla görüştükten sonra yaptığı açıklamada, bu tür olayların kendilerini derinden üzdüğünü belirterek şehit olan polis memuruna Allah'tan rahmet diledi.

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "01.08.2023 günü saat 10: 09 sıralarında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'müz emrinde görevli polis memuru Ramazan Kütük, yaşanan trafik kazasında yaralanmış, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sevk edildiği hastanede şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyoruz. Emniyet teşkilatımızın ve milletimizin başı sağ olsun" denildi.