Şanlıurfa'da Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Sırrın Mahallesi yakınlarında sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen 2 otomobil ile bir tırın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 3 kişi, itfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkarılarak ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.