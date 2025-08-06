Şanlıurfa'da Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı

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Haliliye ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ve itfaiye ekipleri, yaralıları sıkıştıkları yerden çıkararak hastaneye kaldırdı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Sırrın Mahallesi yakınlarında sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen 2 otomobil ile bir tırın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 3 kişi, itfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkarılarak ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel
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