Şanlıurfa'da Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı
Haliliye ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ve itfaiye ekipleri, yaralıları sıkıştıkları yerden çıkararak hastaneye kaldırdı.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Sırrın Mahallesi yakınlarında sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen 2 otomobil ile bir tırın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 kişi, itfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkarılarak ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel