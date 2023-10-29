Şanlıurfa'da Zincirleme Kaza: 3 Kişi Yaralandı

Şanlıurfa'da üç aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada araçlar hurdaya döndü.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa- Diyarbakır karayolu Kabahaydar Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, bir otomobil bir süre yol kenarında bekledikten sonra akaryakıt istasyonu yönüne dönmek istedi. Kontrolsüz şekilde dönmeye çalışan otomobile bu sırada arkadan gelen başka bir otomobil yandan çarptı. Kazaya arkadan gelen başka bir araç da karıştı. Saniye saniye güvenlik kamerasına yansıyan kazada 3 kişi yaralanırken, araçlar hurdaya döndü.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA