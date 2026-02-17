Haberler

Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı kadın öldü

Güncelleme:
Şanlıurfa'da yolun karşısına geçmeye çalışan 38 yaşındaki Halide Hanım Parmaksız, bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Sürücü Mustafa H. gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'da yolun karşısına geçmeye çalışan Halide Hanım Parmaksız (38) otomobilin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından sürücü Mustafa H. (34) gözaltına alındı.

Kaza, akşam saatlerinde Necmettin Cevheri Bulvarı'nda meydana geldi. Mustafa H.'nin kullandığı 63 AHC 244 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Halide Hanım Parmaksız'a çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlileri Halide Hanım Parmaksız'ın yaşamını yitirdiği belirledi. Kazada yaralanan sürücü Mustafa H. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olay nedeniyle yolun bir şeridi trafiğe kapatıldı. Halide Hanım Parmaksız'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Ali LEYLAK /ŞANLIURFA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
