Şanlıurfa'da yol yapım çalışmaları devam ediyor
AA - Mustafa Güçlü - Güncel
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Akçakale kırsalındaki yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Akçakale kırsalındaki yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi ilçelerde ve kırsal yollarda sathi asfalt atağını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, kırsal yollarında yürüttüğü sathi asfalt çalışmalarıyla bölge insanının konforlu seyahat etmelerini sağlıyor.
Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Akçakale kırsalında bulunan Akbilek - Uzunyol güzergahı, Arıcan, Yalıntaş ve Kayalık grup yolu ile Yalınlı - Gözdeğmez - Demirli - Okaylar grup yolu güzergahında sathi asfalt işlemlerini sürdürüyor.
AA / Mustafa Güçlü - Güncel