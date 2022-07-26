Şanlıurfa'da yol yapım çalışmaları devam ediyor Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Akçakale kırsalındaki yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Akçakale kırsalındaki yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi ilçelerde ve kırsal yollarda sathi asfalt atağını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, kırsal yollarında yürüttüğü sathi asfalt çalışmalarıyla bölge insanının konforlu seyahat etmelerini sağlıyor. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Akçakale kırsalında bulunan Akbilek - Uzunyol güzergahı, Arıcan, Yalıntaş ve Kayalık grup yolu ile Yalınlı - Gözdeğmez - Demirli - Okaylar grup yolu güzergahında sathi asfalt işlemlerini sürdürüyor. AA / Mustafa Güçlü - Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Şanlıurfa'da yol yapım çalışmaları devam ediyor - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.