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Şanlıurfa'da Yol Ortasında Kavga

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Şanlıurfa'da yeni yılın ilk saatlerinde yol ortasında durdurdukları otomobilden inenler arasında çıkan tartışma tekme-tokat kavgaya dönüştü. Olay cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

ŞANLIURFA'da yeni yılın ilk saatlerinde yol ortasında durdurdukları otomobilden inenler, tekme- tokat kavga etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, dün gece saatlerinde Abide kavşağında meydana geldi. Aynı otomobilde bulunanlar, henüz bilinmeyen nedenle yol ortasında durdurdukları araçtan inerek tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede tekme- tokat kavgaya dönüştü. Kavga, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Tarafların polise şikayetçi olmadığı olayda, kavga edenlerden biri otomobille, diğerleri yaya olarak bölgeden uzaklaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

kavga 3.Sayfa Güncel Haberler

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