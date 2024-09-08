Üye Girişi
Haberler

Şanlıurfa'da Yeşilay tarafından bağımlılıkla mücadele ve sağlıklı yaşam çalışmaları anlatıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeşilay Şanlıurfa Şube Başkanı Aziz Çiftçi, Yeşilay Şube Başkanlığında düzenlenen programda, bağımlılıkla mücadele ve sağlıklı yaşam çalışmalarını anlattı.

Şanlıurfa'da Yeşilay tarafından bağımlılıkla mücadele ve sağlıklı yaşamı teşvik etmek amacıyla yürütülen çalışmalar anlatıldı.

Yeşilay Şanlıurfa Şube Başkanı Aziz Çiftçi, Yeşilay Şube Başkanlığında düzenlenen programda, alkol, tütün, madde, kumar ve teknoloji bağımlılıkları ile ilgili bilimsel yöntemler kullanarak araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürüttüklerini söyledi.

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Tük Cumhuriyeti'nde 107 Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin (YEDAM) bulunduğunu aktaran Çiftçi, bu merkezlerde bağımlılık alanında çalışan uzman psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşan ekiple bağımlı bireylere ve bağımlı bireylerin yakınlarına ücretsiz psikolojik ve sosyal destek hizmeti verdiklerini kaydetti.

Yapılan çalışmaları anlatan Çiftçi, şöyle konuştu:

"Şehrimizin ve ülkemizin geleceği olan gençlerin bağımlılık illettine bulaşmamaları için bizler ve paydaşlarımız tüm gücümüzle enerjimizle sahada olacağız. Hiçbir gencimizi bu bağımlılık illetine feda etmeyeceğiz. İstikbalimiz olan çocuklarımıza ve gençlerimize sahip çıkacağız ve tüm kamuoyunun bize destek olmalarını bekliyoruz. Biz 104 yıllık geçmişi olan bu cemiyete gönüllü ve destek olmalarını istirham ediyoruz."

Kaynak: AA / Güncel

Aziz Çiftçi Sağlık Güncel

Diyarbakır'da Narin Güran soruşturması kapsamında 21 kişi gözaltına alındı

Narin Güran soruşturmasında çok sayıda gözaltı var

 Diyarbakır Valisi: Narin öldürüldükten sonra çuvalla dereye atılmış, üzeri taşla kapatılmış

Öldürülüp çuvala konmuş, üzeri taşla kapatılmış

 İletişim Başkanı Altun duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Narin talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Narin Güran talimatı
Didem Arslan'dan ses getirecek Narin mesajı: Aile biliyordu sustular, yazıklar olsun

Aileyle defalarca görüşen Didem Arslan'dan çok konuşulacak tespit
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Müjdemi İsterim filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Müjdemi İsterim filmi ne zaman, nerede çekildi? 7. Koğuştaki Mucize filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? 7. Koğuştaki Mucize filmi ne zaman, nerede çekildi? Kandahar filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kandahar filmi ne zaman, nerede çekildi? Cehennem Melekleri filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Cehennem Melekleri filmi ne zaman, nerede çekildi? Zor Ölüm 2 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Zor Ölüm 2 filmi ne zaman, nerede çekildi? Yeraltı Canavarı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Yeraltı Canavarı filmi ne zaman, nerede çekildi? Galatasaray Esenler Erokspor CANLI izle!Galatasaray Esenler Erokspor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 8 Eylül Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 8 Eylül 2024 Pazar Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 8 Eylül AFAD ve Kandilli deprem listesi! 8 Eylül Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 8 Eylül Pazar İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?
title