Şanlıurfa'da Yeşilay tarafından bağımlılıkla mücadele ve sağlıklı yaşam çalışmaları anlatıldı

Şanlıurfa'da Yeşilay tarafından bağımlılıkla mücadele ve sağlıklı yaşamı teşvik etmek amacıyla yürütülen çalışmalar anlatıldı.

Yeşilay Şanlıurfa Şube Başkanı Aziz Çiftçi, Yeşilay Şube Başkanlığında düzenlenen programda, alkol, tütün, madde, kumar ve teknoloji bağımlılıkları ile ilgili bilimsel yöntemler kullanarak araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürüttüklerini söyledi.

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Tük Cumhuriyeti'nde 107 Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin (YEDAM) bulunduğunu aktaran Çiftçi, bu merkezlerde bağımlılık alanında çalışan uzman psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşan ekiple bağımlı bireylere ve bağımlı bireylerin yakınlarına ücretsiz psikolojik ve sosyal destek hizmeti verdiklerini kaydetti.

Yapılan çalışmaları anlatan Çiftçi, şöyle konuştu:

"Şehrimizin ve ülkemizin geleceği olan gençlerin bağımlılık illettine bulaşmamaları için bizler ve paydaşlarımız tüm gücümüzle enerjimizle sahada olacağız. Hiçbir gencimizi bu bağımlılık illetine feda etmeyeceğiz. İstikbalimiz olan çocuklarımıza ve gençlerimize sahip çıkacağız ve tüm kamuoyunun bize destek olmalarını bekliyoruz. Biz 104 yıllık geçmişi olan bu cemiyete gönüllü ve destek olmalarını istirham ediyoruz."