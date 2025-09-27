Şanlıurfa'da Yeni Katı Atık Sahaları İçin Çalışmalar Sürüyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde evsel nitelikli katı atıkların bertarafına yönelik uzun vadeli ve sürdürülebilir çözümler geliştirmek amacıyla yeni entegre katı atık sahaları kurmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, mevcutta yalnızca Eyyübiye ilçesi İkizce Mahallesi'nde bulunan düzenli depolama sahasında bertaraf işlemlerinin yürütüldüğü ancak kentin artan atık potansiyelini karşılamak üzere yeni sahaların planlandığı belirtildi.

Kentte oluşan evsel nitelikli katı atıkların bertarafının 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu gereğince Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğunda olduğu aktarılan açıklamada, şunlara yer verildi:

"Halihazırda tüm il sınırları içerisinde oluşan evsel nitelikli katı atıklar, Eyyübiye ilçesi İkizce Mahallesi mevkisinde bulunan düzenli depolama sahamızda bertaraf edilmektedir. Mevcutta sadece 1 adet olan entegre katı atık sahası, ilimizin katı atık potansiyeli açısından sürdürülebilir olmadığından uzun vadede yeni katı atık sahalarına ihtiyaç bulunmaktadır. Bu kapsamda, Viranşehir-Ceylanpınar ilçelerine hitap edecek entegre katı atık sahası, Birecik, Halfeti ve Suruç ilçelerine hitap edecek katı atık sahası, Siverek ve Hilvan ilçelerimize hitap edecek katı atık sahası çalışmalarının yanında, il merkezinde de hem mesafe hem de atık alternatif yerlerden biri olarak değerlendirilen Eyyübiye ilçesi Yukarıçaykuyu Mahallesi (kırsal mahalle) sınırları içerisinde yer alan ve merkezden 20 kilometre uzaklıkta olan entegre katı atık sahası planlama aşamasında olup, sürece ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Uzun vadeli ve doğru bir planlama için alternatif bertaraf sahalarının belirlenmesine yönelik çalışmalar belediyemiz tarafından titizlikle sürdürülmektedir. Bu süreçte, atıkların taşınma mesafesi, ilçelerin nüfusu ve konumu, hakim rüzgar yönü, arazinin topografik yapısı ve çevresel faktörler dikkate alınmakta, ayrıca ilgili kamu kurumlarının uygun görüşleri alınarak süreç şeffaf bir şekilde yürütülmektedir."