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Şanlıurfa'da hastaneden bebek kaçırmaya çalıştığı iddia edilen kadın yakalandı

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Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hemşire kıyafetiyle yeni doğan servisine giren bir kadın, bebeği kaçırmaya çalışırken fark edilip kaçtı. Polis, güvenlik kameralarından kimliğini tespit ettiği zanlıyı operasyonla yakaladı.

Şanlıurfa'da yeni doğan bir bebeği kaçırmaya çalıştığı iddia edilen kadın gözaltına alındı.

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine hemşire kıyafetiyle gelen bir kadın, yeni doğan servisine girerek bir bebeği kucağına aldı.

Servis görevlilerinin durumu fark etmesi üzerine zanlı, bebeği bırakarak hastaneden kaçtı.

İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, hastanenin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüpheli kadının kimliğini tespit etti.

Zanlı, düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın
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