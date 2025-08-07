Şanlıurfa'da Yaya Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde otomobilin çarptığı yaya Ali Sağır, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

H.O. idaresindeki 06 BJ 0702 plakalı otomobil, Mehmetçik Mahallesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Sağır'a çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Sağır, kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cenaze, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel
Çalışanlar yorgunluktan bayılırken ünlü zincir marketten tepki çeken karar

Çalışanlar yorgunluktan bayılırken zincir marketten tepki çeken karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail ile Mısır arasında 35 milyar dolarlık gaz ihracatı anlaşması

İsrail, tarihinin en büyük anlaşmasını o ülke ile imzaladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.