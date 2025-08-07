Şanlıurfa'da Yaya Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde otomobilin çarptığı yaya Ali Sağır, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
H.O. idaresindeki 06 BJ 0702 plakalı otomobil, Mehmetçik Mahallesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Sağır'a çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Sağır, kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Cenaze, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel