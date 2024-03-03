Şanlıurfa'da yapılan uygulamalarda aranan 6 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da yapılan uygulamalarda aranan 6 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde aranan şahısların yakalanması, suç ve suç unsurlarının tespiti ve önlenmesine yönelik başlatılan çalışmalar sürüyor.

Ekiplerce yapılan şok uygulamalarda, 15 bin 158 şahıs sorgulandı, 3 bin 195 araç kontrol edildi.

Denetimlerde aranan 6 şüpheli yakalandı, 6 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.