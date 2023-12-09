Şanlıurfa'da yapılan denetimlerde 25 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 25 şüpheli yakalandı. Ayrıca, 51 araca para cezası uygulandı ve 29 iş yerine idari işlem yapıldı. Denetimlerde çalıntı motosiklet, ruhsatsız tabanca, mermi ve uyuşturucu ele geçirildi.
Şanlıurfa'da polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 25 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, kent genelinde 86 ekip ve 339 personelin katılımıyla "Güvenli Şehir Uygulaması" gerçekleştirdi.
Bu kapsamda, çeşitli suçlardan aranan 25 kişi yakalandı, 51 araca 181 bin 169 lira para cezası uygulandı.
Uygulama kapsamında, 87 iş yeri denetlenirken, kurallara uymadığı tespit edilen 29 iş yeri hakkında idari işlem yapıldı.
Denetimler sırasında, 2 çalıntı motosiklet, 7 ruhsatsız tabanca ve 136 mermi ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.