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Şanlıurfa'da yapılan denetimlerde 25 şüpheli yakalandı

9 Aralık 2023 10:08 Son Güncelleme: 10:10 Abone Ol

Şanlıurfa'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 25 şüpheli yakalandı. Ayrıca, 51 araca para cezası uygulandı ve 29 iş yerine idari işlem yapıldı. Denetimlerde çalıntı motosiklet, ruhsatsız tabanca, mermi ve uyuşturucu ele geçirildi.