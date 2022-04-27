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Şanlıurfa'da vektörle mücadele sürüyor

AA - Mustafa Güçlü - Güncel
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Şanlıurfa'da vektörle mücadele sürüyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, toplum sağlığını tehdit eden sivrisinek, karasinek ve haşerelere karşı kent genelinde ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, toplum sağlığını tehdit eden sivrisinek, karasinek ve haşerelere karşı kent genelinde ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehirden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı kent genelinde vektörle mücadele çalışmasını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Ekipler, dereler, sulama kanalları, fosseptikler, rögarlar, park ve bahçelerde ilaçlama çalışması yaparak vatandaşların sağlığını ön planda tutuyor.

Su birikintilerinde üremeye başlayan sivrisinek başta olmak üzere karasinek ve diğer haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 3 merkez ilçede 106 personel, 39 araç 3 arazöz 3 traktör ile vatandaşların rahat ve huzurlu bir yaz mevsimi geçirebilmeleri için ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

AA / Mustafa Güçlü - Güncel

Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa, Güncel, Haberler

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