Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenlendi, 29 şüpheli tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanlığı, Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 29 şüphelinin tutuklandığını bildirdi. Bakanlık, şüphelilerin mahalle ve sokak aralarında özellikle gençlere uyuşturucu satışı yaptığının tespit edildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 29 zanlının tutuklandığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlatıldığı belirtildi.

Operasyon sonucu 29 şüphelinin tutuklandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yakalanan şüphelilerin, mahalle ve sokak aralarında özellikle gençlerimize uyuşturucu madde satışı yaptıkları ve uyuşturucu ticaretini yürüttükleri tespit edildi. Gençlerimizin geleceğini, ailelerimizin huzurunu ve toplumumuzun güvenliğini hedef alan zehir tacirlerine asla fırsat vermiyoruz. Güvenlik güçlerimizin kararlı ve özverili çalışmalarıyla ülkemizin dört bir yanında uyuşturucuya yönelik operasyonlarımızı kesintisiz şekilde sürdürüyoruz. Kahraman jandarmamızı, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, Birecik Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

Kaynak: AA
Bu haber 101 sitede yayınlandı.
Soner Olgun'un vefatının ardından yıllar önceki sözleri yeniden gündeme geldi: Çok insan çaresizlik içinde ölüp gidiyor

Soner Olgun'un vefatı sonrası yıllar önceki sözleri gündeme geldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hangi şehir kaçıncı sırada? İşte Türkiye'nin en zeki ili

Hangi şehir kaçıncı sırada? İşte Türkiye'nin en zeki ili
FIFA’dan Eyüpspor'a 3 dönem transfer yasağı

Vuran vurana! FIFA’dan Süper Lig takımına gece yarısı şok haber

Emir Sarıgül, babasının evinde mi saklanıyor? İlk ağızdan yanıt geldi

Emir Sarıgül, babasının evinde mi saklanıyor? İlk ağızdan yanıt
Beşiktaş kazandı, Sergen Yalçın patladı: Gördük çöpleri

Sergen'den Beşiktaş'ın yükselişine olay çıkış: Gördük çöpleri

Arkadaşlarının gözleri önünde şelaleden böyle düştü

Arkadaşlarının gözleri önünde şelaleden böyle düştü
Telefon ekranını gösterip insanları kandırıyordu, foyası ortaya çıktı

Telefon ekranını gösterip insanları kandırıyordu, foyası ortaya çıktı
Midyat'ta kira kavgasında amcasını bıçaklayan yeğen mahkemede konuştu: Kaç darbe vurduğumu hatırlamıyorum

Amcasını bıçakladığını kabul etti! Kaç kez vurduğunu hatırlamıyor