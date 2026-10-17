Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenlendi, 29 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanlığı, Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 29 zanlının tutuklandığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlatıldığı belirtildi.

Operasyon sonucu 29 şüphelinin tutuklandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yakalanan şüphelilerin, mahalle ve sokak aralarında özellikle gençlerimize uyuşturucu madde satışı yaptıkları ve uyuşturucu ticaretini yürüttükleri tespit edildi. Gençlerimizin geleceğini, ailelerimizin huzurunu ve toplumumuzun güvenliğini hedef alan zehir tacirlerine asla fırsat vermiyoruz. Güvenlik güçlerimizin kararlı ve özverili çalışmalarıyla ülkemizin dört bir yanında uyuşturucuya yönelik operasyonlarımızı kesintisiz şekilde sürdürüyoruz. Kahraman jandarmamızı, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, Birecik Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

Kaynak: AA