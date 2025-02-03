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Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonunda 4 Şüpheli Tutuklandı

Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonunda 4 Şüpheli Tutuklandı
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Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi ve 4 şüpheli tutuklandı.

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheliler tutuklandı.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel
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