Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonunda 4 Şüpheli Tutuklandı
Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi ve 4 şüpheli tutuklandı.
Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheliler tutuklandı.
Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel