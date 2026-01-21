Haberler

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Suruç, Haliliye, Viranşehir, Akçakale ve Halfeti ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonu sonucunda 9 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 500 gram kimyasal uyuşturucu madde, esrar ve kenevir tohumu da ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Suruç, Haliliye, Viranşehir, Akçakale ile Halfeti ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında çalışma yapıldı.

Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 500 gram kimyasal uyuşturucu madde entegre edilmiş tütün, 42 gram kimyasal uyuşturucu, 33 gram esrar, 5 gram kenevir tohumu ve çok sayıda uyuşturucu madde tüketimi ve üretiminde kullanılan materyal ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel
Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır

Karakozak'tan beklenen video geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Söyledikleriyle şaşkına çevirdi: Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim

"Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim, kıskanmam"
Savaş hazırlığı gibi! ABD savaş uçakları indi, savaş gemisi yola çıktı

ABD'den savaş hazırlığı! Uçaklar indi, savaş gemisi yola çıktı
Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı

Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarıyla ilgili açıklama

Bahçeli'nin "Sefalet ücreti" dediği emekli maaşlarıyla ilgili konuştu
Söyledikleriyle şaşkına çevirdi: Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim

"Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim, kıskanmam"
Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, öz yeğenini özel kalem müdürü yaptı

Belediyeyi akraba çiftliğine çeviren biri daha!
Testi pozitif çıkan Ezgi Eyüboğlu sessizliğini bozdu

Testi pozitif çıkan ünlü isim sessizliğini bozdu