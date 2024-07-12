Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu ile mücadeleye yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda ekiplerce düzenlenen operasyonda 2 kilo 650 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.