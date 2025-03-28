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Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 22 Zanlıdan 14'ü Tutuklandı

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Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 22 şüpheliden 14'ü 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandı. Vali Hasan Şıldak, operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddelerin ele geçirildiğini açıkladı.

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 22 zanlıdan 14'ü tutuklandı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezi ve Birecik ilçesinde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildiğini ifade eden Şıldak, gözaltına alınan 22 şüpheliden 14'ünün "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandığını kaydetti.

Operasyonda, 43 şüpheli hakkında ise "uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma veya bulundurma" suçundan işlem yapıldığını aktaran Şıldak, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla süreceğini ifade etti.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel
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