Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'da yapılan narkotik operasyonunda 2 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Belirlenen bir adrese düzenlenen operasyonda, 2 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlının emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Müslüm Etgü