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Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonda 1 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonda 1 zanlı tutuklandı

Güncel Haberler

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen M.B'nin adresine operasyon düzenledi. Yapılan aramada 8 gram metamfetamin ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.B. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Şafak Sağ - Güncel

Ceylanpınar Şanlıurfa Hisarcık Güncel Haberler

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