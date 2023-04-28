Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonda 1 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen M.B'nin adresine operasyon düzenledi. Yapılan aramada 8 gram metamfetamin ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.B. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.