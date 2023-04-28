Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonda 1 zanlı tutuklandı
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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen M.B'nin adresine operasyon düzenledi. Yapılan aramada 8 gram metamfetamin ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.B. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.