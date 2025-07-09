Şanlıurfa'da Ücretsiz Yaz Kursu ile Gençler Sınavlara Hazırlanıyor

Şanlıurfa'da Ücretsiz Yaz Kursu ile Gençler Sınavlara Hazırlanıyor
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Haliliye Belediyesi, üniversite sınavına hazırlanan gençler için ücretsiz yaz kursu düzenliyor. Uzman eğitmenlerin ders verdiği kurs, sınav stresini yönetmeye yardımcı oluyor ve katılımcıların seviyelerini takip etmelerini sağlıyor. Kurs, 1 Eylül'e kadar devam edecek.

Şanlıurfa'da Haliliye Belediyesi tarafından üniversite sınavına hazırlanan gençlere ücretsiz yaz kursu veriliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen kursta, uzman eğitmenler ders veriyor.

Gençler, kursta yapılan denemelerle sınav stresini yönetmeyi öğrenirken aynı zamanda seviyelerini de yakından takip edebiliyor.

Kurs, 1 Eylül'e kadar sürecek.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel
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