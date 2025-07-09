Şanlıurfa'da Ücretsiz Yaz Kursu ile Gençler Sınavlara Hazırlanıyor

Şanlıurfa'da Haliliye Belediyesi tarafından üniversite sınavına hazırlanan gençlere ücretsiz yaz kursu veriliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen kursta, uzman eğitmenler ders veriyor.

Gençler, kursta yapılan denemelerle sınav stresini yönetmeyi öğrenirken aynı zamanda seviyelerini de yakından takip edebiliyor.

Kurs, 1 Eylül'e kadar sürecek.