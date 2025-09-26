Haberler

Şanlıurfa'da Tütün İşçilerini Taşıyan Minibüs Devrildi: 20 Yaralı
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde tütün işçilerini taşıyan minibüsün lastiği patladı ve kaza sonucu 20 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.

ŞANLIURFA'da tütün işçilerinin taşındığı servis minibüsü, lastiğinin patlaması sonucu devrildi. Kazada 20 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Bozova ilçesine bağlı Tülmen Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Adıyaman'da tütün toplamaktan dönen işçilerinin taşındığı İsmail Altundağ yönetimindeki 64 ADH 681 plakalı minibüsün arka sol lastiği patladı. Lastiğin patlamasıyla sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, devrildi. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye gelen ekipler tarafından minibüsten çıkarılan ve ilk müdahaleleri kaza yerinde yapılan 20 yaralı, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
