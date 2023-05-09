Şanlıurfa'da traktörün devrildiği kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Berat Aydın'ın (43) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen traktör, Kırsal Yaylak Mahallesi'ndeki tarlada devrildi.
Kazada traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti, yanındaki Diyar Mutlu ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Mutlu, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Bozova Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Aydın'ın cenazesi ise otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Kaynak: AA / İsmail Ercan - Güncel