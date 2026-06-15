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Şanlıurfa'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

Şanlıurfa'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde tarlasını sürerken traktörün devrilmesi sonucu Hasan Aslan (65) hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Hasan Aslan (65) tarlasını sürerken kullandığı traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde ilçenin Kırlık Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Aslan'ın tarlasını sürerken kontrolünü kaybettiği plakası öğrenilemeyen traktör devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI 

Ekiplerin yaptığı kontrolde traktörün altında kalan Aslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından Hasan Aslan'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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