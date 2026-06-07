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Trafodaki arızayı gidermek isterken akıma kapılıp öldü

Trafodaki arızayı gidermek isterken akıma kapılıp öldü
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, tarlasındaki trafoda elektrik arızasını gidermek isterken akıma kapılan Mehmet Çaymaz (41) hayatını kaybetti.

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, tarlasındaki trafoda elektrik arızasını gidermek isterken akıma kapılan Mehmet Çaymaz (41), yaşamını yitirdi.

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Eskikale Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Çaymaz, kendisine ait tarladaki elektrik arızasını gidermek amacıyla trafoya çıktı. Bu sırada elektrik akımına kapılan Çaymaz, yüksekten düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ardından Mehmet Çaymaz, ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Mehmet Çaymaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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