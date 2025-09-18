Şanlıurfa'da Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti, Eşi ve Kızı Ağır Yaralı

Haberler

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücü Mehmet Gümüşlü yaşamını yitirirken, eşi ve kızı ağır yaralandı. Kaza, otomobilin yolcu otobüsüne ve bariyerlere çarpması sonucu gerçekleşti.

ŞANLIURFA'nın Hilvan ilçesinde, otomobilin önce yolcu otobüsüne ardından bariyerlere çarptığı kazada sürücü Mehmet Gümüşlü (45) hayatını kaybetti, eşi ve kızı ağır yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Hilvan- Şanlıurfa kara yolunda meydana geldi. Hilvan yönüne ilerleyen plakası öğrenilemeyen otomobil, bilinmeyen nedenle sürücüsü Mehmet Gümüşlü'nün kontrolden çıkıp önce önünde ilerleyen yolcu otobüsüne, ardından yol kenarındaki bariyerlere çarptı. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Mehmet Gümüşlü olay yerinde hayatını kaybederken, isimleri öğrenilemeyen eşi ile kızı ise ağır yaralandı. Sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından yaralı anne ve kızı, Hilvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
