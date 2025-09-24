Şanlıurfa'da Trafik Kazası: Bir Ölü, Beş Yaralı

ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde iki hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada Saadet Çiftçi (30) hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Kaza, gece geç saatlerde Bozova'ya bağlı Damlıca Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Plaka ve sürücüleri öğrenilemeyen iki hafif ticari araç, kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Saadet Çiftçi'nin yaşamını yitirdiğini belirlendi. Yaralanan Cemal Ç., Elif Ç., Nihat Ç., Mehmet G. ve Abdurrahman G. ise ambulanslarla Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.