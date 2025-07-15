Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

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Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde minibüs ve otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa-Adıyaman kara yolunun 50. kilometresinde, sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 02 R 4166 plakalı minibüs ile 63 AY 920 plakalı otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobildeki 5 kişi, Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel
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