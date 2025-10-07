Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
Haliliye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
E.D. idaresindeki 16 ACU 576 plakalı otomobil, kırsal Örencik Mahallesi yolunda M.K. yönetimindeki 68 DT 209 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Güncel