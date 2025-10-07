Haberler

Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Haliliye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

E.D. idaresindeki 16 ACU 576 plakalı otomobil, kırsal Örencik Mahallesi yolunda M.K. yönetimindeki 68 DT 209 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 3 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Güncel
