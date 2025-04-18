İBB Kültür A.Ş. Müdürü Murat Abbas ev hapsi tedbiriyle tahliye edildi

İBB soruşturmasında kritik isim için tahliye kararı
Merkez'in sürpriz kararı sonrası Bakan Şimşek'in sessizliği dikkat çekiyor

Merkez'in sürpriz faiz kararı sonrası Şimşek'ten dikkat çeken tavır
Ukrayna ile ABD nadir toprak elementleri konusunda mutabakat zaptı imzaladı

Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! Tarihi anlaşma öncesi imzalar atıldı
Skandal ödev! Atatürk'ü diktatörler listesine eklediler

Skandal ödev! Atatürk'ü diktatörler listesine eklediler

Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 3 Ölü, 2 Yaralı

Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 3 Ölü, 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Halil Acar yönetimindeki 25 DF 691 plakalı otomobil, kırsal Yardımcı Mahallesi yolunda Hasan Aslan'ın kullandığı 34 LG 5767 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Acar'ın kullandığı otomobil takla attı.

Kazada Amar Baydil, Hasan Aslan ve Ali Aslan, olay yerinde hayatını kaybetti.

Bölgeye sevk edilen ambulanslarla yaralı Abdülaziz Aslan ve İbrahim Acar hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.