Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 3 Ölü, 2 Yaralı
Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Halil Acar yönetimindeki 25 DF 691 plakalı otomobil, kırsal Yardımcı Mahallesi yolunda Hasan Aslan'ın kullandığı 34 LG 5767 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Acar'ın kullandığı otomobil takla attı.
Kazada Amar Baydil, Hasan Aslan ve Ali Aslan, olay yerinde hayatını kaybetti.
Bölgeye sevk edilen ambulanslarla yaralı Abdülaziz Aslan ve İbrahim Acar hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Güncel