Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı
Siverek ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olay yerinde sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 71 ACJ 323 plakalı otomobil, Siverek-Şanlıurfa kara yolunun 30. kilometresinde kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobilde bulunan 2 kişi kaza yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan 3 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Cuma Sarı - Güncel
500
