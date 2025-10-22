Haberler

Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Yolda devrilen hafif ticari araçta bulunanlar hastaneye kaldırıldı.

Bedri B. yönetimindeki 01 BAR 885 plakalı hafif ticari araç, Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunun 28. kilometresinde devrildi.

Kazada araçta bulunan 58 yaşındaki Mürşide B. olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada Bedri B, Salih B, Resul B. ile Esra B. ve Dilaver B. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel
