Şanlıurfa'da Toz Taşınımı Hayatı Olumsuz Etkiledi

Şanlıurfa'da Toz Taşınımı Hayatı Olumsuz Etkiledi
Güncelleme:
Suriye'den gelen yoğun toz bulutu, Şanlıurfa'nın merkezinde ve sınır ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü, yetkililer ise vatandaşları dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.

SURİYE üzerinden gelen yoğun toz taşınımı, Şanlıurfa merkez ile sınır ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi.

Öğle saatlerinden itibaren etkisini artıran toz bulutu, Suriye sınırındaki Akçakale ve Ceylanpınar ilçesinde gökyüzünü tamamen kapladı, görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Toz taşınımı, ilerleyen saatlerde Şanlıurfa merkezde de etkili oldu. Kent merkezinde gökyüzü griye dönerken, sürücüler trafikte araçlarının farlarını yakarak ilerledi.

Yetkililer; çocuklar ve yaşlılar ile astım ve kronik solunum rahatsızlığı olan vatandaşları uyararak, kapı ve pencerelerin kapalı tutulmasını ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamasını önerdi. Tozdan etkilenen bazı kişilerin ise maskeyle dışarı çıktığı görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
