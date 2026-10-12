Haberler

Şanlıurfa'da toz bulutu görüş mesafesini düşürdü, bazı vatandaşlar maske taktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'da toz bulutu görüş mesafesini düşürdü, bazı vatandaşlar maske taktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'da öğle saatlerinde hissedilmeye başlanan toz taşınımı, kent merkezinde etkisini sürdürüyor. Toz bulutu nedeniyle görüş mesafesi ve hava kalitesi düşerken park halindeki bazı araçların üzeri tozla kaplandı, bazı vatandaşlar maske taktı.

Şanlıurfa'da etkili olan toz taşınımı, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kent merkezinde öğle saatlerinde hissedilmeye başlanan toz taşınımı etkisini sürdürüyor.

Toz bulutu nedeniyle görüş mesafesi ve hava kalitesi düşerken park halindeki bazı araçların üzeri tozla kaplandı.

Bazı vatandaşların ise tozdan korunmak amacıyla maske taktığı görüldü.

Kaynak: AA
Bu haber 10 sitede yayınlandı.
Elon Musk’ın eski sevgilisi anlattı: Yıllarca korkuyla uyandım

Elon Musk’ın eski sevgilisi: Yıllarca her sabah korkuyla uyandım
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cihangir’den ormana taşındı! Gonca Vuslateri yeni hayatını anlattı

Cihangir’den ormana! Gonca Vuslateri yeni hayatını anlattı
'70 kişiyi hakim ve savcı yaptık' demişti! Gökhan Ağdemir adaylıktan çekildi

"70 kişiyi hakim ve savcı yaptık" demişti! Tepkiler sonrası çekildi
Konyaaltı’nda feci kaza! 50 metrelik uçuruma yuvarlanan araçta can kaybı 3'e yükseldi

50 metrelik uçurum 3 can aldı
Cesur yürek: Annesini darbeden babasının karşısında dikildi

Küçücük boyuyla annesini darbeden babasının karşısında dikildi
Resmen açıklandı! Acun Ilıcalı'nın yeni transferi Türkiye'den

Resmen açıklandı! Parayı basıp Türk yıldızı aldı
Yayıncı kuruluş bunu nasıl açıklayacak? Beşiktaş maçındaki detay olay oldu

Yayıncı kuruluş bunu nasıl açıklayacak? Herkes şok oldu
28 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz

28 ilde seçim anketi yapıldı, liderler için sürpriz sonuçlar var