Şanlıurfa'da toz bulutu görüş mesafesini düşürdü, bazı vatandaşlar maske taktı

Şanlıurfa'da toz bulutu görüş mesafesini düşürdü, bazı vatandaşlar maske taktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'da öğle saatlerinde hissedilmeye başlanan toz taşınımı, kent merkezinde etkisini sürdürüyor. Toz bulutu nedeniyle görüş mesafesi ve hava kalitesi düşerken park halindeki bazı araçların üzeri tozla kaplandı, bazı vatandaşlar maske taktı.
Şanlıurfa'da etkili olan toz taşınımı, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.
Kent merkezinde öğle saatlerinde hissedilmeye başlanan toz taşınımı etkisini sürdürüyor.
Toz bulutu nedeniyle görüş mesafesi ve hava kalitesi düşerken park halindeki bazı araçların üzeri tozla kaplandı.
Bazı vatandaşların ise tozdan korunmak amacıyla maske taktığı görüldü.
Kaynak: AA