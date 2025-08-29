Şanlıurfa'da toplu sünnet şöleni düzenlendi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince düzenlenen törenle 150 yetim, öksüz ve şehit, gazi çocuğu sünnet oldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ın makam aracı TOGG ile şehir turu atan çocuklar daha sonra törenin yapılacağı Cumhuriyet Tesisleri'ne getirildi.

Hayırsever iş insanı Ahmet İpar'ın destek verdiği sünnet töreninde palyaçolar, müzik gösterileri ve yöresel ikramlarla çocuklara unutulmaz bir gün yaşatıldı.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Aksoy, çocukların hayatındaki en özel ve unutulmaz günlerinden birine şahitlik ettiklerini belirterek, katılımcılara Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ın selamlarını iletti.

İş insanı İpar da, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte gerçekleştirdikleri anlamlı organizasyondan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel
