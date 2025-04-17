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Şanlıurfa'da Tır ve Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

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Şanlıurfa-Viranşehir kara yolunda bir tır ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Şanlıurfa'da tırla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

V.K. idaresindeki 73 AAV 290 plakalı tır, Şanlıurfa- Viranşehir kara yolunun 32'nci kilometresinde İ.D. yönetimindeki 63 VA 561 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.

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Kaynak: AA / Mustafa Bayar - Güncel
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