Şanlıurfa'da Tır ve Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı
Şanlıurfa-Viranşehir kara yolunda bir tır ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Şanlıurfa'da tırla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
V.K. idaresindeki 73 AAV 290 plakalı tır, Şanlıurfa- Viranşehir kara yolunun 32'nci kilometresinde İ.D. yönetimindeki 63 VA 561 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.
Kaynak: AA / Mustafa Bayar - Güncel