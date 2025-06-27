Şanlıurfa'da Tiner Yüklü Minibüs Devrildi: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Şanlıurfa'da Tiner Yüklü Minibüs Devrildi: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı
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Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde tiner yüklü bir minibüsün devrilerek alev aldığı kazada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise ağır yaralandı. İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları sırasında tiner alev aldı ve çevredeki vatandaşlar panik içinde kaçtı.

ŞANLIURFA'nın Hilvan ilçesinde tiner yüklü minibüsün şarampole devrilerek alev aldığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışması sırasında tiner alev alırken, çevredekiler son anda kurtuldu.

Kaza Şanlıurfa- Diyarbakır kara yolunun Kırbaşı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen, tiner yüklü minibüs direksiyon kontrolünün kaybolması sonucu yoldan çıkarak devrildi ve alev aldı. Kazayı gören diğer sürücüler yangın tüpleriyle müdahale etmeye çalıştı ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında, tiner alev aldı. Alevler geniş bir alana yayılırken bu sırada çevrede bulunanlar panik halinde kaçarak canlarını kurtardı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kazada ağır yaralanan Eyüp Sabri D. (16), Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Minibüsün sürücüsü ise hayatını kaybetti. Sürücünün kimliğinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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