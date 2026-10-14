Şanlıurfa'da ters dönen otomobilin sürücüsü hastanede kurtarılamadı

Şanlıurfa'da ters dönen otomobilin sürücüsü hastanede kurtarılamadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'nın Taşlıca Mahallesi'nde gece saatlerinde şarampole devrilerek ters dönen otomobilin 57 yaşındaki sürücüsü ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücü kurtarılamadı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
ŞANLIURFA'da şarampole devrilerek ters dönen otomobilin sürücüsü Hümeyit Arslan (57), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, gece saatlerinde Taşlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Hümeyit Arslan yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Ağır yaralanan Arslan'ı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kaza yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Arslan, kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.