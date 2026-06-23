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Şanlıurfa'da sıcak hava etkili oluyor

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Türkiye'nin en sıcak kentlerinden Şanlıurfa'da hava sıcaklığı 43 dereceye ulaştı. Vatandaşlar park ve gölgeliklerde serinlemeye çalışırken, kentte sakinlik hakim oldu.

Türkiye'de sıcaklığın en yüksek ölçüldüğü kentlerden biri olan Şanlıurfa'da termometreler 43 dereceyi gösterdi.

Kentte etkisini sürdüren sıcak hava, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Atatürk Bulvarı'nda bulunan termometre 43 dereceyi gösterirken, vatandaşlar parklarda ve ağaç gölgelerinde serinlemeye çalıştı.

Bazı vatandaşların güneşten korunmak için şemsiye kullandığı görüldü.

Yüksek sıcaklık nedeniyle kentteki işlek mekanlarda sakinlik gözlendi.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz
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