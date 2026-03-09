Haberler

Şanlıurfa'da tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'da tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Şanlıurfa'da tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Şanlıurfa 2. Organize Sanayi Bölgesindeki bir tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık bir saatte kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle fabrikada hasar oluştu.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma! Gerginlik çıktı, mahkeme heyeti salonu terk etti

İmamoğlu'na 2 bin yıl istenen dava gergin başladı! Salon boşaltılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran, Müslüman ülkeleri tehdit etti! Gündem yaratacak petrol detayı

İran, Müslüman ülkeleri tehdit etti! Gündem yaratacak petrol detayı
Ofsayt mı değil mi? Ülkeyi ikiye bölen gole son nokta koyuldu

Ülkeyi ikiye bölen gole son nokta koyuldu
Savaş petrolü uçurdu, Bakan Şimşek'ten kritik çağrı geldi

Savaşın ateşi piyasalara düştü, Bakan Şimşek'ten kritik çağrı geldi
Yüzündeki dövmelerle gündem olan Nazan'ın yeni işi

Yüzündeki dövmelerle gündem olan Nazan'ın yeni işi
İran, Müslüman ülkeleri tehdit etti! Gündem yaratacak petrol detayı

İran, Müslüman ülkeleri tehdit etti! Gündem yaratacak petrol detayı
İsrail ülkeye sızmaya çalıştı, helikopteri düşürüldü! Onlarca ölü var

İsrail ülkeye sızdı, helikopteri düşürüldü! Onlarca ölü var
Yoksul ziyaretine lüks çantasıyla giden milletvekiline eleştiri yağıyor

Yoksul ziyaretine giden milletvekilinin çantasına eleştiri yağıyor