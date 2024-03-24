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Şanlıurfa'da Tedavi Gören Sözleşmeli Er İbrahim Halil Taş'ın Cenazesi Toprağa Verildi

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Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Sözleşmeli Er İbrahim Halil Taş'ın cenazesi memleketi Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde toprağa verildi.

Naaşı gece saatlerinde Bozova ilçesine getirilen Taş için Gül Camisi'nde tören düzenlendi.

Taş'ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanına defnedildi.

Törene, Bozova Kaymakamı Halil İbrahim Yeşilyurt ile Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy ve diğer ilgililer katıldı.

Taş'ın bir süredir Ankara'da çoklu organ yetmezliği tedavisi gördüğü bildirildi.

Kaynak: AA / Güncel

Şanlıurfa Ankara Sağlık Yaşam Güncel Haberler

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