Şanlıurfa'da Taşlı Sopalı Kavga: 7 Yaralı

Şanlıurfa'da Taşlı Sopalı Kavga: 7 Yaralı
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma, taşlı ve sopalı kavgaya dönüşerek 7 kişinin yaralanmasına neden oldu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde çıkan taşlı ve sopalı kavgada 7 kişi yaralandı.

Kale Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, taşlı sopalı kavgaya dönüştü.

Kavgada, Ş.D. (24), A.D. (24), Z.T. (41), B.T. (48), Ş.D. (30), İ.D. (44) ve M.D. (56) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Reşit Dağ - Güncel
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