Şanlıurfa'da Tarihi Eserler Ele Geçirildi: 2 Gözaltı

Şanlıurfa'da bir evde gerçekleştirilen baskında 4 heykel, 11 kitabe ve 1 tablo ele geçirildi. İki şüpheli, tarihi eser kaçakçılığı ile ilgili olarak gözaltına alındı ve adli işlem başlatıldı.

ŞANLIURFA'da bir eve yapılan baskında 4 heykel, 11 kitabe ve 1 tablo ele geçirildi. 2 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eyyübiye Mahallesi'nde bir evde tarihi eser bulunduğu bilgisine ulaştı. Operasyon düzenleyen ekipler, evin mutfak kısmında poşetler içine gizlenmiş 4 heykel, 11 kitabe, 1 tablo ve 4 kitabe koruma kabı ele geçirdi. Tarihi eserlere el koyan ekipler, evde bulunan 2 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler hakkında '2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
