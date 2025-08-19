Şanlıurfa'da Takla Attı: 2 Kişi Ağır Yaralandı

1) OTOMOBİLİN TAKLALAR ATTIĞI KAZA KAMERADA; 2 AĞIR YARALI

ŞANLIURFA'da taklalar atarak şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi, ağır yaralandı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Viranşehir ilçesi Değim Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, yoldan çıkarak taklalar atıp şarampole devrildi. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi, ağır yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobilin takla attığı anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.