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Şanlıurfa'da Tabanca İle Vurulan Kişinin Cansız Bedeni Bulundu

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Şanlıurfa'da yol kenarında tabanca ile vurulmuş bir kişinin cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ŞANLIURFA'da başından tabanca ile vurulan Nurettin Kazan'ın (33) cansız bedeni, yol kenarında bulundu.

Olay, Viranşehir ilçesi kırsal Oğlakçı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Yol kenarında kanlar içerisinde hareketsiz yatan kişiyi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Ekipler, başına tabanca ile ateş açılmış kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemede, ölen kişinin Nurettin Kazan olduğu tespit edildi. Cenaze, Viranşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Viranşehir Olaylar Polisiye Cinayet 3. Sayfa Güncel Haberler

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