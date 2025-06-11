Şanlıurfa'da Suriyeli Gruplar Arasında Kavga: 2 Yaralı

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Şanlıurfa'nın Bamyasuyu Mahallesi'nde Suriyeli iki grup arasında çıkan kavgada taş, pala ve tabanca kullanıldı. Olayda 2 kişi yaralandı. Polis, kavgaya karışanları tespit etmek için çalışma başlattı.

ŞANLIURFA'da Suriyeli iki grup arasında çıkan taş, pala ve tabancalı kavgada 2 kişi yaralandı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kavga, akşam saatlerinde Bamyasuyu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki grup arasında başlayan tartışma, kısa sürede büyüdü. İki grup arasındaki taş, pala ve tabancalı kavga çevredekilerin araya girmesiyle sonlandırdı.

Kavgaya karışanlar polis gelmeden bölgeden uzaklaşırken, yaralanan 2 kişi ise ihbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Polis, cep telefonu kamerasına yansıyan ve mahallede paniğe yol açan kavgaya karışanların tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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