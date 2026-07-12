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Şanlıurfa'da 5 Çocuk Annesi Kadın Evinde Ölü Bulundu

Şanlıurfa'da 5 Çocuk Annesi Kadın Evinde Ölü Bulundu
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Şanlıurfa'da Suriye uyruklu 5 çocuk annesi Refah Kadour, evinde ölü bulundu. Olay sabah saatlerinde Haliliye ilçesinde meydana geldi. Yayılan ağır koku üzerine ihbarla gelen ekipler, kadını hareketsiz halde buldu. Cenaze, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı, soruşturma başlatıldı.

ŞANLIURFA'da Suriye uyruklu 5 çocuk annesi Refah Kadour (37), evinde ölü bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Haliliye ilçesi Bamyasuyu Mahallesi'nde meydana geldi. 5 katlı apartmanda yayılan ağır koku üzerine bina sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, apartmanın en üst katında tek başına yaşayan yabancı uyruklu Refah Kadour'u hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kadour'un hayatını kaybettiği belirlendi. Yaklaşık 1 yıl önce eşinden boşandığı 5 çocuk annesi Kadour'un cenazesi, yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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