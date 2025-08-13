Şanlıurfa'da Sulama Kanalında Erkek Cesedi Bulundu
Haliliye ilçesinde bir sulama kanalında hareketsiz bir erkek cesedi bulundu. Olay yerine gelen ekipler, cesedi sudan çıkardı ve kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalında erkek cesedi bulundu.
Karşıyaka Mahallesi'nde sulama kanalında hareketsiz birini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve Şanlıurfa Arama Kurtarma (ŞUAK) ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan ceset, kimlik tespitinin yapılması için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel