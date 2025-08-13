Şanlıurfa'da Sulama Kanalında Erkek Cesedi Bulundu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haliliye ilçesinde bir sulama kanalında hareketsiz bir erkek cesedi bulundu. Olay yerine gelen ekipler, cesedi sudan çıkardı ve kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalında erkek cesedi bulundu.

Karşıyaka Mahallesi'nde sulama kanalında hareketsiz birini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve Şanlıurfa Arama Kurtarma (ŞUAK) ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan ceset, kimlik tespitinin yapılması için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel
Yatakta akıl almaz ölüm! 220 kiloluk eşinin üzerine düştüğü adam hayatını kaybetti

220 kiloluk eşinin üzerine düştüğü adam hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Turan yine bildiğiniz gibi

Arda yine bildiğiniz gibi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.