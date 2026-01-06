Haberler

Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsünü arama çalışmaları sürüyor
Harran ilçesinde sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü Halil Gündüz için başlatılan arama çalışmaları 9. günde devam ediyor. Ekipler, kanal içi ve dışında yaklaşık 60 kilometrelik alanda arama yapıyor.

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsünü arama çalışmaları 9. günde devam ediyor.

Kırsal Buğdaytepe Mahallesi yakınlarında 29 Aralık 2025'te sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü Halil Gündüz (42) için başlatılan arama çalışmaları havanın aydınlanmasıyla yeniden başladı.

Aralarında dalgıç polisler, itfaiye ve AFAD personelinin de bulunduğu çok sayıda ekip, kanal içerisi ve dışında yaklaşık 60 kilometrelik bir alanda arama çalışması yapıyor.

Sulama kanalının geçtiği Suriye tarafında yürütülen arama çalışmaları ise tamamlandı.

Harran ilçesinde 29 Aralık 2025'te içerisinde 5 kişinin bulunduğu otomobil sulama kanalına düşmüş, 1 kişi kendi imkanlarıyla sudan çıkmış, 3 kişinin cesedine ulaşılmış, 1 kişi ise kaybolmuştu.

