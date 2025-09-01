Şanlıurfa'da Sulama Kanalına Düşen Çocuk Hayatını Kaybetti
Eyyübiye ilçesinde sulama kanalına düşen 16 yaşındaki Ethem Poyraz Ovaçin, yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucu sudan çıkarılarak hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde sulama kanalına düşen 16 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Ozanlar Mahallesi'nde sulama kanalına düşen Ethem Poyraz Ovaçin, bir süre sonra gözden kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, sağlık ve Şanlıurfa Arama Kurtarma (ŞUAK) ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan Ovaçin'in cesedi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mustafa Sonar - Güncel